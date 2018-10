Crimineel stel uit Kaatsheuvel moet 2,8 miljoen euro terugbetalen

DEN BOSCH/KAATSHEUVEL - Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdagmorgen bepaald dat een stel uit Kaatsheuvel de staat 2,8 miljoen euro moet terugbetalen. De man en de vrouw werden verdacht van grootschalige handel in hennep, maar werden daar in de eerdere strafzaak deels van vrijgesproken.

De Kaatsheuvelse man kreeg in 2010 een celstraf opgelegd van vijf jaar, maar in hoger beroep werd dat teruggebracht tot drie jaar. Zijn toenmalige vriendin kreeg in eerste instantie een celstraf van 2,5 jaar, maar in hoger beroep werd zij voor een groot deel vrijgesproken en resteerde nog slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 73 dagen en een taakstraf.

Failliet

De ontnemingskamer van het gerechtshof stelt echter vast dat het stel ruim 2,8 miljoen euro aan onverklaarbare inkomsten had. De gedeeltelijke vrijspraken doen niets af aan het feit dat de twee geen goede verklaring hebben kunnen geven voor die inkomsten.

De man en de vrouw -wiens relatie al lang voorbij is- zijn eerder allebei persoonlijk failliet verklaard. Ook hun bedrijven zijn failliet. De kans is dan ook groot dat de twee niet meer in staat zijn om het gevorderde bedrag daadwerkelijk terug te betalen. De man moet 2,4 miljoen euro betalen, de vrouw 4 ton. De rechtbank stelde eerder dat ze ieder evenveel moesten terugbetalen.

Manege Esbeek