Curator failliete SMC eist meer dan miljoen euro van gemeente Loon op Zand

Lange rijen in de Efteling, niet voor de Python zelf, maar voor een boutje

31 maart KAATSHEUVEL - Topdrukte was zaterdag wel te verwachten in de Efteling. De nieuwe Python werd namelijk opengesteld voor het publiek en het is een paasweekend. Maar niet iedereen stond in de rij voor een attractie, sommigen kwamen voor een boutje naar Kaatsheuvel.