D.E.-waardepunten Lionsclub Loon op Zand-Udenhout: 922 pakken koffie voor Voedselbank

Zeg het op z'n Kètsheu­vels: ‘Dè ies 't waaike mee de getuierde gêt’

13 februari KAATSHEUVEL - Frans Oosterwaal tekent bijna net zo vlug als hij praat, sorry prôt. Want het Kètsheuvels dialect zit hem in zijn genen, ook al verhuisde hij veertig jaar geleden naar Loon. En een ‘plôtje bij ‘n prôtje’ is zo gemaakt. ,,Ik werk heel snel. Bij mij moet het eruit. Ik sta er 's nachts voor op.”