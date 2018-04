Dagje Efteling te duur? Dit zijn goedkopere alternatieven

KAATSHEUVEL – Een ticket voor de Efteling? Dat is dan 38 euro alstublieft. Kaartjes voor pretparken worden steeds duurder. Voor een dagje in het magische sprookjesbos (plus alles wat daarbij hoort) betaalt een gezin nu ruim 150 euro. De hoogste prijs die je in Nederland kan betalen voor een attractiepark.

Maar het kan ook voor minder. Zo betaal je voor een dagje Julianatoren €22,50 per ticket, Drievliet €23,50 per ticket en Avonturenpark Hellendoorn €23,50 euro per ticket. Als je bereid bent de grens over te gaan, kom je nog goedkoper uit. Een kaartje voor Plopsa Indoor in Hasselt (BE) en Plopsa Indoor Coevoorden heb je al voor een kleine twintig euro.

De Efteling is het duurste attractiepark van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van de website Kortingscode.nl. Maar als je naar parken in Nederland, België en Duitsland kijkt, betaal je bij Phantasialand en Movie Park Germany het meest, respectievelijk €47,50 en €45,50 voor een entreeticket.

Toch voor iets minder geld een dagje naar een pretpark? Vaak krijg je een paar euro korting als je vooraf online een kaartje koopt.

Prijs per attractie

Voor het onderzoek is ook gekeken naar de gemiddelde prijs per attractie. Van de onderzochte pretparken is Julianatoren het voordeligste met een gemiddelde van €0,36 per attractie. Duinrell staat op twee met €0,60. De Efteling belandt op de laatste plek met €1,15 per attractie (er zijn er in totaal 33 als je het sprookjesbos als één attractie telt).

Efteling