De verrotte 'totempalen’ voor de vleermuizen van Loon op Zand zijn geveld

Partij voor de Dieren wil dat Efteling stopt met ‘paarden­mis­han­de­ling’

10 april KAATSHEUVEL - Partij voor de Dieren-lid Leonie Gerritsen wil dat de Efteling per direct stopt met het gebruiken van dieren als entertainment. De aanleiding is een stunt uit de voorstelling Ravelijn, waarin een paard galoppeert met een brandende deken op zijn rug. De Efteling vindt het jammer dat de show in opspraak is. “De veiligheid van onze paarden is juist onze top prioriteit,” laat een woordvoerster weten.