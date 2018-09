‘De zes Zwanen’ van gebroeders Grimm nieuw in Sprookjesbos Efteling

UPDATE + VIDEO Efteling kijkt uit naar spannende D-day voor grootscha­li­ge uitbrei­dings­plan­nen

19 september KAATSHEUVEL - Het is bijna d-day voor de Efteling. De lokale politiek van de gemeente Loon op Zand stemt donderdagavond over de groeiplannen waar het attractiepark vier jaar aan werkte. ,,Spannend? Ja zeker. Het is hier niet één attractietje dat we neer willen zetten."