Demi (20) legt haar Kaatsheuvel vast in coronatijd: ‘We moeten nog even volhouden!’

Persoon­lijk contact in de B & B? Nu is afstand houden de regel. 'Zelf een eitje bakken, dat mag ook’

19 oktober TILBURG - Met de herfstvakantie voor de deur hopen B & B's te profiteren van Nederlanders die in eigen land blijven. Ook in Midden-Brabant. Maar het persoonlijk contact met de gasten is ingeruild voor voorzichtigheid.