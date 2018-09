DES Kaatsheuvel zet nieuwe stap met opening semi-waterveld

Het semi-waterveld, dat ook met zand is ingestrooid, is geheel uit eigen middelen betaald. ,,Daar zijn we als club best trots op." Het geld is beschikbaar gesteld door de Stichting Kunstgras. ,,Een aparte stichting die bij onze club hoort. Die verhuurt de velden aan DES. Daardoor blijft het geld voor onderhoud en het leggen van nieuwe velden altijd geoormerkt."