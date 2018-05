Diamanten paar in De Moer: Jan en Andrea vonden de liefde op de H.B.S.

Thüringer Wald

Toen in 1972 Hoogovens een vestiging opende in Oosterhout ging het paar op zoek naar een woning in Midden-Brabant. Jan en Andrea belandden uiteindelijk in De Moer aan de Middelstraat. Daar wonen ze nog steeds, beiden in goede gezondheid. Het paar gaat graag naar het Thüringer Wald in Duitsland. De passie van Andrea is pianospelen. Jan houdt van ‘lekker stevig doorrijden’.