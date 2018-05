Diamanten paar: 'Je niet te veel druk maken, dat is het geheim'

Johannes (85) en Johanna (83) zijn allebei geboren en getogen in Kaatsheuvel. Ze leerden elkaar kennen in Drunen. ,,Als ik het me goed herinner op de kermis", vertelt Johannes. ,,Ik vond haar toen een leuk meisje." Ze kregen een relatie en werden smoorverliefd. ,,Kinderen hebben we jammer genoeg niet."

Johannes werkte vroeger in de schoenenindustrie; hij had een eigen zaak in Kaatsheuvel. Johanna was vijf jaar werkzaam bij de gemeente en heeft 31 jaar in een juwelierszaak in Tilburg gewerkt. Toen ze 72 waren, stopten ze met werken en verhuisden ze naar Residentie Molenwijck in Loon op Zand.