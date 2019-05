Dodenherdenkingen met gebed, stilte, muziek, verhalen en kransleggingen in de Langstraat

KAATSHEUVEL - Overal in De Langstraat wordt zaterdagavond weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. In gebed en stilte, met muziek, verhalen en bloemenkransen worden de slachtoffers van oorlogsgeweld ge ë erd.

De plechtigheid in Waalwijk is bij het oorlogsmonument aan de Burg. Moonenlaan. Medewerking verlenen onder meer Cornu Copiae Waalwijk, Clan Lamont Pipe band, zeekadetten en scouting, scholen en stadsdichter Joep Trommelen.

Jan de Rooijmonument

Het programma in Sprang-Capelle begint in de hervormde kerk, dan in stille tocht naar het Jan de Rooijmonument. Hier zijn muziekkorpsen, scholen, scouting en de Oranjevereniging present. Na samenkomst met muziek, woord en zang op het kerkpleintje in Waspik wordt er stilgestaan bij het oorlogsmonument aan de Raadhuisstraat.

Gemeente Heusden

De oorlogsdoden in Drunen worden herdacht op het Raadhuisplein bij het monument naast het gemeentehuis. De ceremonie in Elshout is in de Kerkstraat voor het monument nabij de St. Jan Evangelistkerk. Aan de herdenking bij het monument aan de St. Catharinastraat in Vlijmen gaat een kerkdienst vooraf. De bijeenkomst in Heusden wordt op het Zuiderbolwerk gehouden.

Heemkundekring Onsenoort verzorgt in Drunen en Elshout toespraken over lokale gebeurtenissen uit de oorlog.

Lezing over melkrijder

De gemeente Loon op Zand herdenkt de oorlogsslachtoffers bij het Vredesmonument aan de Horst in Kaatsheuvel. De drie gilden en muziekvereniging Concordia dragen het programma. Er worden kransen gelegd en als lezing is ditmaal gekozen voor het verhaal ‘De melkrijder uit het Kraanven’, verteld door Eric Michgelsen.

Gemeente Altena

Ook in de kernen van de gemeente Altena zijn dodenherdenkingen. Zo begint in Woudrichem de plechtigheid in de Martinuskerk, waar dominee Lock een lezing zal houden. Daarna volgt een stille tocht naar het gedenkteken op het Raadhuisplein. Ook in Sleeuwijk en Veen is er eerst een samenkomst in de hervormde kerk en aansluitend de kranslegging bij het oorlogsmonument.

Het programma in Wijk en Aalburg bestaat eveneens uit een dienst in de N.H. Kerk en een herdenking op de algemene begraafplaats Rusthof. Leerlingen van de basisscholen dragen gedichten voor en leggen kransen. Brassband Oefening en Uitspanning verzorgt de muziek.

Tweemaal in Werkendam