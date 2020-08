Domper, maar festijn We are back komt terug: ‘Woede is omgezet in positiviteit’

KAATSHEUVEL - Een oorverdovende serenade van heggenmussen in plaats van de klanken van Tino Martin. De sfeer op het terrein aan de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel is anders dan eigenaar John van Pas zich had voorgesteld. Drie weekenden feest onder de noemer 'We are back' werden op het laatste moment afgelast.

'Een enorme domper', zo omschrijft Van Pas zaterdagmiddag op een leeg Molenterras het afgelasten van wat het grootste terrasfestival van Nederland had moeten worden. Samen met We Are Back-events wilde Van Pas voor het eerst sinds hij eigenaar is van het complex van het voormalige Curiosahuys een grote activiteit houden op het achterterrein.

Terrasvergunning

,,We zitten daar ver van de weg, diep in het buitengebied en hebben voor dat deel van het terrein een terrasvergunning. In die sfeer wilden we drie weekenden lang een programma bieden voor mensen met live muziek en een gezellige sfeer. Eigenlijk in het verlengde van ons succesvolle programma wat we op het terrasplein onder de molen al hebben."

Maar het liep anders. Natuurlijk wist Van Pas dat het coronavirus nog lang niet onder controle was en dat er juist weer een toename van het aantal besmettingen plaatsvindt. Dat maakte hem en zijn team juist extra alert in de voorbereidingen. ,,We hebben overal zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Dus ruim opgestelde zitbanken met twee meter afstand ertussen, duidelijk aangegeven vaste looproutes en speciale 'coronaproof' toiletgroepen op 1,5 meter. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM."

Quote Binnen een paar minuten was al duidelijk dat het toch allemaal niet genoeg was om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers te waarborgen John van Pas, Òrganisator

Bezoek

De tent stond en Van Pas was er klaar voor, tot hij afgelopen woensdag bezoek kreeg van een delegatie met mensen van de gemeente Loon op Zand, de GGD, politie, brandweer en veiligheidsregio. Samen met Van Pas bekeken ze het terrein en de voorzorgsmaatregelen die waren getroffen.

Een dag later werd Van Pas uitgenodigd op het gemeentehuis om de resultaten te bespreken. ,,Binnen een paar minuten was al duidelijk dat het toch allemaal niet genoeg was om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers te waarborgen. Een bittere pil, want we waren juist zo goed voorbereid. Maar de activiteit kon onder geen beding doorgaan."

Afgelasting

Dat was minder dan een dag voor de aftrap van het programma. Dus restte Van Pas en zijn team niets anders dan de bezoekers die kaarten hadden gekocht te informeren over de afgelasting en het feit dat zij hun geld terug zouden krijgen. Daar was deels onbegrip, maar ook steun voor de ondernemer.

,,Ik heb me vrijdag te pletter gewerkt om in mijn hoofd even alles op een rij te krijgen. Er heerste eerst woede en onbegrip, maar die is nu omgezet in positiviteit. We moeten vooruit kijken en samen met de gemeente gaan bekijken hoe het dan wel moet. Een ding is zeker: we gaan niet bij de pakken neerzitten."