Dood Alex Maas schokt Kaatsheuvel: ‘Die voetbalclub was zijn leven.’ Uitvaart vanaf middenstip

Drie gewonden na 'meningsver­schil' in woning Kaatsheu­vel, verdachte (20) zegt slachtof­fer te zijn

25 mei KAATSHEUVEL - Bij een ruzie aan de Adam van Noortstraat in Kaatsheuvel zijn vrijdagnacht drie mensen gewond geraakt. Ze zouden zijn mishandeld door een man die daar ook binnen was. Toen de politie kwam was de 20-jarige verdachte al vertrokken, maar hij kon later alsnog aangehouden worden.