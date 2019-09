Dorpsfeest De Moer: Gezeur over 'leste mem' moet maar eens afgelopen zijn

DE MOER - De Moer gaat even terug in de tijd. Op het weiland in de Zijlstraat waar vroeger de kermis gehouden werd, is het deze zondag wederom de locatie voor het Dorpsfeest, ter gelegenheid van 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.

,,750 jaar geleden bestond De Moer nog niet. Rond 1600 werd de eerste grond verpacht en daarmee kwam de eerste permanente bewoning," zo leert de heer van Horn, die de microfoon overhandigd krijgt van wethouder Gerard Bruijniks.

Altijd klein geweest

De Moer is altijd klein geweest en - zo werd gezegd - ligt altijd aan de leste mem. De heer van Horn maakt daar zondag een einde aan. Hij voegt de daad bij het woord, want ,,dat gezeur over de leste mem moet hiermee maar eens afgelopen zijn", en loopt met een reuzenei - die hebben Kaatsheuvel en Loon op Zand niet - naar de koks van 't Maoske, die er een reuzenomelet van maken. Hiermee is het Dorpsfeest officieel geopend. Alle aanwezigen worden uitgenodigd een stuk van de reuzenomelet te komen halen.

Ine Damen wordt gevraagd even bij te springen. ,,Natuurlijk doe ik dat. Direct sta ik bij de Kop van Jut, dat was mij gevraagd en dat vind ik ook leuk. Dat is wel een beetje de dorpszin. Je wordt gebeld met de vraag om te komen helpen en dan doe je dat." Rina Klijn en Anneke Stobbelaar beamen dit. Rina: ,,Iedereen kent elkaar. De Moer is een fijne gemeenschap, dus dan is het ook mooi om zoiets als dit Dorpsfeest met elkaar te doen.”

Oude kermis

Om de sfeer van de oude kermis terug te halen, staat er een draaimolen op het weiland, een schiettent, er worden suikerspinnen verkocht en er is een Kop van Jut. Voor het historische tintje is er een mandenvlechter en schaapherder Chris van Nooijen loopt rond met zijn hond en enkele van zijn schapen. Er is een imker, kinderen kunnen een vogelhuisje maken en zich laten schminken. Verder staan er lokale ondernemers op het terrein. De Torfgräber Kapelle, Muziekvereniging Sint Joachim en Klein Amusement nemen het muzikale deel voor hun rekening. Voor het ludieke deel van het Dorpsfeest zorgt familie van Hooien: Hoien bij de familie van Hooien, nog nooit vertoond!

Het Dorpsfeest in De Moer, dat plaatsvindt op het weiland naast Zijlstraat 33, is nog tot 21.00 uur te bezoeken. Entree is gratis.