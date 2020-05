Drie branden in drie dagen op grondgebied van de Efteling

update Brand Kaatsheu­vel volgens lichtgewon­de bewoner aangesto­ken: ‘Ik keek hem recht in de ogen’

10 mei KAATSHEUVEL - In een woning aan de Heuvelstraat in Kaatsheuvel heeft zondagmiddag een brand gewoed. De bewoner is daarbij lichtgewond geraakt. Hij verklaarde tegenover de politie en getuigen dat het vuur is aangestoken.