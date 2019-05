Drie gewonden na 'meningsverschil' in woning Kaatsheuvel, verdachte (20) zegt slachtoffer te zijn

Kaatsheu­vel­naar veroor­deeld tot celstraf voor plegen van ontucht bij de Efteling

24 mei BREDA - De 72-jarige man die schennis pleegde bij de Efteling is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Omdat de man al 39 dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in.