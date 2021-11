Drie mannen betrapt met 7 kilo zwaar vuurwerk in auto in Loon op Zand

Voorlopig streep door bouwplan Kaatsheu­vel, eerst vertrouwen met omwonenden herstellen

KAATSHEUVEL - De bouw van zes woningen van tien meter hoog aan de Prins Hendrikstraat en een twee-kapper aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel is voorlopig op de lange baan geschoven. Een voorstel van burgemeester en wethouders om de benodigde procedure te verkorten, is door de gemeenteraad van tafel geveegd. ,,Ga eerst maar eens het vertrouwen met de omwonenden herstellen", kreeg wethouder Gerard Bruijniks als opdracht.

23 oktober