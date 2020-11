Droge Youtube-intocht voor Sint in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een echte intocht zat er niet in, maar via een live-uitzending maakte Sinterklaas dan toch zijn entree in Kaatsheuvel. ,,Lief zijn en je schoen zetten, dan komt het allemaal goed."

Eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk voor Sinterklaas. Het regende gisteren pijpenstelen in Kaatsheuvel, maar al die nattigheid hoefde hij niet te weerstaan omdat de intocht vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was afgelast. Dat geluk was ook wat presentatrice Monique van Gorp de goedheiligman voorhield tijdens een ruim twee uur durende live-uitzending, want op die manier kan de intocht toch doorgang vinden. ,,Hier zitten we lekker droog Sinterklaas", zei Van Gorp, waarop de bebaarde kindervriend instemmend knikte.

Normaal duizenden toeschouwers

Normaal gesproken wordt de lichtjesintocht in Kaatsheuvel druk bezocht en komen tussen de 15.000 en 20.000 ouders en kinderen Sinterklaas inluiden langs een met lampjes versierde route, nu werd dienstencentrum De Rode Loper omgebouwd tot studio waarin Sinterklaas alsnog een warm welkom kreeg én alle kinderen via Youtube of Facebook mee konden kijken. De livestream werd steeds door tussen de vijftig en honderd adressen bekeken.

Volledig scherm Opnames liveshow met sinterklaas en dj Piet bij de rode loper. © Pix4Profs-Ron Magielse

Met het live-evenement -voorafgegaan door twee inleidende filmpjes eerder deze week-onderscheidde Kaatsheuvel zich van andere dorpen en steden, waar de uitzendingen die via de lokale omroep of internet werden uitgezonden vooraf werden opgenomen. Het is dan ook een jubileumjaar voor het organiserende SKK, dat dit jaar voor de 25ste keer de intocht voor Sinterklaas verzorgde. Zo'n vijftien mensen van de organisatie mochten gisteren in De Rode Loper aanwezig zijn om de uitzending te verzorgen. Een klus die in drie weken werd voorbereid. ,,Het was meer werk dan gedacht" vond Petra Klijsen van de organisatie. ,,Maar gelukkig is de respons heel goed", zegt ze terwijl ze een selectie maakt uit de foto's en filmpjes die kinderen inzenden. Daarvan lopen er tientallen binnen.

Foto's doorsturen

Interactie was dan ook het doel dat SKK zich voorhield bij het maken van de show. Naast intermezzo's van de Muziekpiet die de nieuwste Sinterklaasliedjes draaide en cursussen in het maken van pepernoten en een stoomboot (van karton) riepen Sint en zijn pieten de kinderen op vooral zoveel mogelijk vragen en foto's door te sturen. Zo vroeg Mick Molenschot zich af hoe oud de Sint eigenlijk gaat worden, waarop Sinterklaas antwoordde dat hij de tel was kwijtgeraakt maar in ieder geval nóg ouder was dan de opa en oma van Mick en wonnen Mees en Max de fotowedstrijd, door thuis op het dak te poseren met de vlag van SKK.

,,We zijn blij dat dit mag en dat we op deze manier toch een beetje bij de kinderen kunnen zijn", zei Sinterklaas zelf, tijdens een pauze van de uitzending waarin ook de snor van de kindervriend wat steviger werd bevestigd. ,,Bij een normale intocht weten we inmiddels wel zo ongeveer waar we aan toe zijn, nu is het wat spannender en hopen we dat de techniek het blijft doen, ook al omdat het live is.”

Nadat de goedheiligman antwoord had gegeven op een vraag van Bruce, die zich afvroeg wat de Sint zijn lievelingseten was (in Nederland boerenkool met worst en in Spanje paella) sloot Sinterklaas de bijzondere intocht af met een belangrijke boodschap aan alle kinderen: ,,Blijf veilig en houd je aan de regels, Sinterklaas gaat jullie niet vergeten. Gewoon je schoen zetten en lief zijn, en dan komt het allemaal goed."