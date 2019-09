Dronken automobilist raakt rijbewijs kwijt nadat hij in berm belandt in Kaatsheuvel

Loonse raad rekent rap af met politieke crisis: ‘We moeten aan het werk’

4 september KAATSHEUVEL - Zonder met modder te gooien naar elkaar, maar in een uiterst serene sfeer werd woensdagavond in de raadzaal in Kaatsheuvel de vrede weer getekend. De ex-coalitiegenoten van Loon op Zand staken de hand in eigen boezem voor de ontstane politieke crisis en keken daarna meteen vooruit.