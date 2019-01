Dronken bestuurder richt ravage aan op Europalaan in Kaatsheuvel

1.008 bestuur­ders gecontro­leerd bij alcoholcon­tro­le in Gilze en Kaatsheu­vel, negen lopen tegen de lamp

19 januari GILZE/KAATSHEUVEL/OOSTEIND - Studenten van politieteam Langstraat hebben vrijdag een grote alcohol- en drugscontrole gehouden op drie locaties in het gebied. In totaal werden 1.008 automobilisten aan de kant gezet. Vijf van hen werden betrapt op het rijden onder invloed van drank of drugs. Eén chauffeur beging een groot aantal overtredingen en moest zijn rijbewijs inleveren. Daarnaast werden nog drie bekeuringen uitgedeeld voor andere vergrijpen.