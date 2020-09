Dronken man valt mensen lastig in Loon op Zand en zwiert geslachtsdeel in het rond

Streep door kermis Kaatsheu­vel, Riel, Diessen, Gilze, Rijen: ‘Mensen hopen zich op bij attracties’

19 augustus KAATSHEUVEL - Door alle kermissen tot 1 november te schrappen, gaan er zeker zes kermissen in Midden-Brabant niet door. Het gaat om de kermissen in Kaatsheuvel, Riel, Diessen, Giessen, Gilze en Rijen. Voor Kaatsheuvel was het al de tweede poging dit jaar. ,,Dit is natuurlijk zuur.”