Een gloednieuwe school, een fusie én corona in Kaatsheuvel: ‘Je moet aan zoveel dingen denken’

Voor elke rechtgeaarde schooldirecteur is het dé krent in de onderwijspap: mee mogen denken en het helpen vormgeven van een gloednieuwe school. Ingrid Stokkermans, directeur van basisschool Theresia en KlimOp in Kaatsheuvel, heeft dat voorrecht. Sterker nog, tegelijkertijd ligt er nóg een extra uitdaging op de 52-jarige inwoner van Waalwijk te wachten: een fusie van beide scholen. En alsof dat al niet voldoende bagage is om later, eenmaal het onderwijsveld verlaten, terug te blikken, gebeurt dit in tijden dat corona leerkrachten en leerlingen tot springen door een hoepel noopt in de vorm van heel veel onlinelessen.