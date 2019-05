Een koning of een keizer voor gilde Sint Ambrosius in Loon op Zand?

De Efteling gaat golfbaan sluiten

30 mei DE MOER - De golfbaan van de Efteling gaat dicht. De sluiting moet in 2034 gerealiseerd zijn. Volgens de Efteling past de exploitatie van het golfpark in De Moer niet meer in de meerjarenvisie, waarbij de focus op het attractiepark ligt. Bovendien is de golfbaan, zo stelt de Efteling, al enkele jaren niet meer rendabel en moet er geld bij. Zowel de Golfclub De Efteling als de Nederlandse Golf Federatie (NGF) noemen de aangekondigde sluiting ‘uiterst spijtig'.