Een prachtig plekje midden in de bossen

Midden in de bossen, op de hoek Bergstraat/ Blauwloop tussen Loon op Zand en De Moer, staan drie bankjes. Ze herinneren aan Ria van Hoek, een vrouw die veel langer burgemeester van de gemeente Loon op Zand had willen zijn.

Ziekte

Zij onthulde in februari 2010 zelf haar 'bankjes'. Toen was al duidelijk dat ze vanwege haar ziekte niet langer burgemeester zou kúnnen zijn. Het was die dag werkelijk ijskoud; sneeuw, een gure wind die de gevoelstemperatuur omlaag joeg.

Hoe anders is het ruim acht jaar later. Hoewel de grote bossen hier nog voor een beetje verkoeling zorgen, is het vandaag zeker 30, 35 graden warmer dan toen. Ze wilde toen vanwege haar naderende afscheid iets geven én krijgen.

Florissant

De bankjes staan er in ieder geval nog florissant bij. Voor zover bekend nooit vernield of beklad, maar zeker veelgebruikt. Door Jan en alleman ook, getuige de sporen die zijn achtergebleven van lunchers (appelschillen en een aangevreten biscuitje), rokers (peuken), blowers (jointvloeitjes en wietzakjes) en wandelaars (stukken veter).