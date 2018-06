Eens zo populaire piratenzender Radio Spy voor een dagje terug in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Vanwege de presentatie van de nieuwe editie van 'Aaw Nieuws?' houdt Heemkundekring De Ketsheuvel zondag een Radio Spy bijeenkomst in De Gildenbond in Kaatsheuvel.

Spy was begin jaren zeventig de eerste radiopiraat in Kaatsheuvel en was een initiatief van de nog piepjonge Mari van Heijst. De zender verwierf in korte tijd een grote populariteit. Bij de bijeenkomst op zondag 3 juni wordt teruggekeken op die bijzondere periode.

Wethouder Kees Grootswagers, destijds een van de vaste luisteraars, opent om 15.00 uur de middag waar ook een tentoonstelling over Radio Spy te zien zal zijn. Ook het Radio Spy lied wordt ten gehore gebracht. Mari van Heijst vertelt over de geschiedenis en ontwikkeling van de zender. Tevens wordt er een film vertoond die Henk Knuivers in maart 1978 maakte van Radio Spy en haar medewerkers. Natuurlijk zijn er geluidsfragmenten en jingles uit de Radio Spy tijd te horen.

Na het officiële gedeelte zal het nieuwe nummer van 'Aaw Nieuws?' worden verspreid. Daarin staat ook een artikel over Radio Spy. Verder besteedt het blad aandacht aan de geschiedenis van het voormalige bungalowpark Het Kraanven. Eveneens wordt de MAVO/MULO Pius X nog een keer belicht. In 'Aaw Nieuws?' staat ook een artikel van de kort geleden overleden André van Riel, hij bewerkte de memoires van zijn vader Sjef van Riel: 'leven en werken van een schoenmaker' in Kaatsheuvel. Aaw Nieuws? is vanaf maandag ook te koop.