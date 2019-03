Eerder weggehaalde kunst keert terug in straatbeeld gemeente Loon op Zand

Na het opheffen van de gemeentelijke kunstcommissie en kunstroof door koper- en bronsdieven breken in Loon op Zand weer betere tijden aan voor kunst in de openbare ruimte. De gemeente hoopt op korte termijn enkele bekende kunstwerken die nu nog in opslag liggen, terug te plaatsen. ,,Er zit zelfs uitbreiding aan te komen", meldt Kees Grootswagers (CDA), wethouder van kunst en cultuur. Naar eigen zeggen nu nog 'zonder beleid, budget en personeel', maar hij heeft zijn hoop gevestigd op de cultuur-historische waardekaart, waar de burgemeester mee bezig is. Dan kan het college met een voorstel naar de raad om geld beschikbaar te stellen voor kunst in het publieke domein.