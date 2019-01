Eerste rit met ANWB AutoMaatje naar Loonse markt

Een lootje voor een cadeaubon, daar willen deze jongens in Kaatsheu­vel best voor sjouwen

9 januari KAATSHEUVEL - Het was weer sjouwen en sleuren woensdagmiddag in Kaatsheuvel. Op vier plekken in het dorp konden traditioneel de woensdag na de kerstvakantie weer kerstbomen worden ingeleverd. Kassa voor de basisschooljeugd, want elke boom leverde een lootje op.