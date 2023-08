Efteling-bezoeker betrapt gezin met tassen vol gestolen souvenirs ter waarde van 500 euro

Met pensioen of niet, juf Francien (70) en meneer Frans (67) staan door het lerarente­kort tóch weer voor de klas

VLIJMEN/HAREN - Een vers schooljaar betekent een ander lokaal en een nieuwe juf of meester. Of toch een oude? In de strijd tegen het lerarentekort doen basisscholen massaal een beroep op gepensioneerde leerkrachten.