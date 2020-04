Efteling compenseert abonnees per gesloten dag

Huisarts op zoek naar balans: hoe gaat het straks in de wachtkamer?

18 april LOON OP ZAND - Huisarts Claudia Verheijen werkt bij het crisisteam dat de ontwikkeling van corona in Midden-Brabant nauwlettend in de gaten houdt. ,,De echte crisis is er vanaf. Maar we houden rekening met een nieuwe golf als de regels worden versoepeld."