Efteling doneert 11.460 euro aan Save the Children

De Efteling heeft al jarenlang een bijzondere relatie met de onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en doneert elk jaar de munten uit de Wensbron in de Efteling. Dit jaar komt de opbrengst van de Internationale Dag van het Kind daar nog bovenop. In het totaal wordt dit jaar 11.460 euro gedoneerd. Met dit bedrag kan Save the Children hulp bieden aan duizenden kinderen die als gevolg van armoede, conflicten en rampen in nood zijn.

Iets extra’s

,,Ieder jaar wordt de opbrengst uit de Wensbron gedoneerd aan Save the Children. Vanwege deze bijzondere gelegenheid en de jarenlange samenwerking hadden we het idee om iets extra te doen voor deze mooie organisatie. Bij Save the Children spelen kinderen – net als in de Efteling – de hoofdrol”, vertelt Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling. ,,We zijn trots dat we dit kunnen bijdragen en hopen dat onze bezoekers de euro goed besteed vinden.”