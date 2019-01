‘Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch’

Video Vrouw (64) om het leven gebracht in Kaatsheu­vel, 28-jarige zoon als verdachte aangehou­den

12:03 KAATSHEUVEL – Een 64-jarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag dood gevonden bij een woning in Kaatsheuvel. De politie gaat uit van een misdrijf in relationele sfeer. De 28-jarige zoon van het slachtoffer is aangehouden als verdachte. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het onderzoek gaat nog zeker twee dagen duren.