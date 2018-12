Efteling moet wachten met uitbreiding park, omwonenden naar Raad van State

Video Spullen voor hennepkwe­ke­rij gevonden bij politie-in­val in Kaatsheu­vel

11 december KAATSHEUVEL - De politie is dinsdagmiddag samen met de douane binnengevallen in een huis aan de Luxemburgstraat. Daarbij zijn laptops en camerabeelden in beslag genomen, maar ook spullen die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van een hennepkwekerij.