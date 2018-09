Efteling ontvangt zijn 4.444.444ste slaapgast

Ex-vriend mishandelt vrouw in Kaatsheu­vel tijdens ruzie, laat haar achter in huis

3 september KAATSHEUVEL - Een vrouw is zondagochtend mishandeld door haar ex-vriend in haar woning aan de Adriaan Brouwerstraat in Kaatsheuvel. De man heeft haar na de mishandeling achtergelaten in haar huis, waarna hij vertrok naar zijn huis in Sprang-Capelle.