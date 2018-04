Efteling opent Virtuele Droomvlucht voor gasten met een beperking

KOS verbindt ondernemers al 25 jaar

11 april KAATSHEUVEL - Deze week viert de Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit (KOS) haar 25 jarig bestaan. De doelstelling van de sociëteit is simpel maar belangrijk in het bedrijfsleven, namelijk het bevorderen van de onderlinge contacten van ondernemers, gevestigd of woonachtig in de gemeente Loon op Zand. En volgens het zevenkoppige bestuur tot nu toe met succes. Puur omdat iedereen welkom is. Van Mandemakers tot een startende ZZP-er.