Efteling presenteert nieuwste eigen bier

Blond, fris en fruitig

Het idee van een eigen bier ontstond vorig jaar. Fons Jurgens: ,, We hebben een proeftuin in het Loonsche Land waar gewassen verbouwd worden, waaronder hop. Ons streven is om in elk gerecht wat hier verkrijgbaar is iets van de tuin te verwerken. Zo vonden we het leuk om ook een eigen biertje te hebben."