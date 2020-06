Efteling 'schrikt' van abonnees met gephotoshopt nepkaartje, zes betrapt en uit park gezet

KAATSHEUVEL - Meerdere abonnementhouders van de Efteling zijn zaterdag uit het park gezet nadat ze werden betrapt met een nepkaartje. Een tweetal had een reservering met photoshop bewerkt, vier andere abonnees probeerden binnen te komen als reguliere gast. ,,We zijn hier erg van geschrokken”, zegt een woordvoerder van het pretpark tegen deze site.

Eftelingabonnementhouders konden voor de coronacrisis het pretpark bezoeken wanneer ze maar wilden. Sinds de maatregelen moeten ze, net als reguliere gasten, van tevoren een kaartje reserveren met tijdstip. Niet iedereen kan daarom op de gewenste dag het park betreden. Om toch binnen te komen, heeft een aantal abonnees met een trucje het kaartje weten aan te passen.

,,We beseffen dat onze abonnementhouders extra graag het park zo snel mogelijk weer willen bezoeken, nadat onze deuren weken gesloten waren. Maar dat we nu onze eigen gasten moeten gaan wantrouwen, is wel het tegenovergestelde van wat je wil als gastvrij pretpark.”

Photoshop

Een aantal abonnementhouders had met photoshop hun kaartje aangepast, om zaterdag toch naar binnen te kunnen. Hun reservering was vermoedelijk voor een andere dag of een ander tijdstip en was door de aanpassing geen officieel toegangsbewijs meer.

Het tweetal, een 28-jarige vrouw en een 29-jarige man, werd door de politie staande gehouden nadat ze waren betrapt. Ze hebben daarvoor een boete gekregen. De Efteling beslist op een later moment of zij hun abonnement mogen houden.

Vier andere abonnees hadden een reservering gedaan als ‘reguliere gast’, omdat de plekken voor abonnees al vol zaten. Daardoor was er geen plek meer voor andere gasten, die geen abonnement hebben. ,,Dat vinden we erg vervelend voor hen.”

Verdrietig

Het pretpark heeft deze maanden speciaal voor abonnees extra avonden ingelast, om hen tegemoet te komen voor het lange wachten. Bij deze avondvoorstellingen mogen alleen abonnementhouders naar binnen. Ook hebben de abonnees het privilege om de nieuwe achtbaan Max & Moritz als eerste uitproberen, buiten de reguliere openingstijden. ,,Dat ze dan toch misbruik maken van de situatie, is erg verdrietig”, zegt de Eftelingwoordvoerder.

Strengere controles

Daarnaast zijn de richtlijnen er met een reden, legt de woordvoerder uit. ,,Het is voor de veiligheid van onze bezoekers, zodat we weten hoeveel mensen er in het park zijn en afstand bewaard kan worden. Als er meer mensen binnenkomen dan toegestaan, ontstaat er een verhoogd risico.”

Daarom voelt het Brabantse pretpark zich de komende tijd genoodzaakt om strengere controles uit te voeren. Zeker omdat niet duidelijk hoeveel gasten de 'truc’ al kennen en die mogelijk onderling hebben uitgewisseld.

‘Schandalig dat we twee kaartjes voor één dag moeten kopen’