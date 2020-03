Efteling sluit theater en golfbaan maar laat park vooralsnog open

Huisarts uit Loon op Zand heeft goede hoop na hectische week: ‘Corona wat kunnen indammen’

7 maart LOON OP ZAND - Na een hectische corona-week heeft huisarts Angela van Liempd uit Loon op Zand ook goede hoop. ,,We hebben de besmettingen in het dorp toch wat kunnen indammen en er is waarschijnlijk snel de eerste genezen patiënt.” Die zou volgens haar best eens uit Loon op Zand kunnen komen.