Efteling vanaf donderdag bereikbaar met FlixBus, opstaphaltes in Amsterdam, Almere en Brussel

Stichting haalt 10.000 euro op voor zienswijze tegen uitbrei­ding Efteling

24 april KAATSHEUVEL - Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel is erin geslaagd om in één week tijd een zienswijze op te stellen en voor de sluitingsdatum in te dienen bij de gemeente Loon op Zand.