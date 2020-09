Eis 4 jaar cel tegen misbruikende, 40 jaar oudere Kaatsheuvelse horecabaas: ‘Ziekelijk hoe dit meisje is gebrainwasht’

Officier van justitie Kristel Simpelaar verweet de man dat hij tientallen keren ontucht pleegde met het meisje, haar meerdere keren verkrachtte en stiekem opnames maakte van seks tussen hen, het maken van kinderporno.

De verdachte was leidinggevende bij een bedrijf in Lage Zwaluwe.

Toen het meisje een jaar of veertien was, kwam ze werken in de spoelkeuken van het restaurant. Het meisje was een echt pubermeisje. Opstandig, maar ook onzeker. Problemen thuis.

Quote Het is ziekelijk hoe dit pubermeis­je door verdachte werd gebrain­washt. En als ze zei dat ze iets lastig vond, dat zei hij dat ze maar even moest wennen Kristel Simpelaar, Officier van Justitie

En daarin vond ze de verdachte. Die was aardig en had een luisterend oor. Het meisje werkte er nog niet lang of hij zoende haar al, zei ze. ,,Ik vroeg hem of hij wist dat dat niet goed was. Hij zei dat het niet erg was. Hij zoende met z'n tong, zodra hij wist dat niemand in de buurt was. Niet dat dat elke dag gebeurde, maar hij zou ook geen week overslaan.‘’

Expliciet seksueel

Het contact tussen de twee werd steeds intensiever. Binnen een jaar werd het contact expliciet seksueel en zat hij volgens haar aan haar borsten en geslachtsdelen en hadden ze orale seks. ,,In totaal wel zestig of zeventig keer. Hij heeft me nooit gedwongen door me vast te houden. Hij zei dat het wel goed zou komen.”

Volgens de verdachte hebben ze nooit seks gehad. ,,Dat gebeurde pas toen ze zestien was'', zei hij. De rechter citeerde veel uit appjes die de twee naar elkaar stuurden. Daaruit zou blijken dat de twee al voor die tijd seks hadden gehad, al werd dat niet overduidelijk.

Geen vrienden

De twee hadden in de ogen van de verdachte gewoon een relatie. Maar voor het meisje was dat totaal anders, zo bleek uit de verklaring die ze liet voorlezen. ,,Door jou heb ik me jarenlang afgesloten voor mijn omgeving. Ik had geen vrienden die ik het kon vertellen. Ik had geen vertrouwen in anderen en was altijd bang dat ze zouden zeggen dat ik het zelf had veroorzaakt.‘’

De officier was keihard voor de verdachte. ,,Het is ziekelijk hoe dit pubermeisje door verdachte werd gebrainwasht. En als ze zei dat ze iets lastig vond, dat zei hij dat ze maar even moest wennen.''

Quote Hij zoende met z'n tong, zodra hij wist dat niemand in de buurt was. Niet dat dat elke dag gebeurde, maar hij zou ook geen week overslaan

Zelfs toen het meisje een vriendje kreeg van haar eigen leeftijd, toen ze zeventien was, durfde ze hem in eerste instantie niet te dumpen. De verdachte zou haar toen nog hebben gedwongen tot seks, door te dreigen naar haar ouders, haar oma en naar de politie te stappen.

Advocate Marianne Timmermans vroeg vrijspraak, omdat er geen sprake zou zijn van verkrachting of ontucht. Bovendien zou het meisje zich hebben vergist in data.

De rechtbank doet uitspraak op 2 oktober.