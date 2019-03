Eis zes jaar voor EMTÉ-overvallen in Loon op Zand en Wijk en Aalburg

De werkwijze - de modus operandi - bij beide overvallen in 2015 is gelijk. Bijzonder is ook dat één van de overvallers de slachtoffers telkens maant te gaan zitten en gerust wil stellen. ,,Je moet meewerken, dan gebeurt er niks.'' Die mogelijke dader stond gisteren voor de rechtbank in Breda, een 49-jarige blanke man uit Almelo. Hij ontkent met klem dat hij in de winkels is geweest.

Man met bivakmuts

Op de vroege zaterdagochtend van 11 april 2015 komen twee medewerksters van de EMTÉ-supermarkt in Loon op Zand aan bij de personeelsingang. Ze worden overlopen door een man met een bivakmuts op en een vuurwapen. Hij dwingt hen in de keuken te gaan zitten en bindt hun handen op de rug vast met tiewraps. Dan komt dader twee binnen. Het personeel moet de code van de kluis geven. De buit bedraagt 14.500 euro en zegelrollen. Andere medewerkers die binnenkomen, worden naar de kantine gedirigeerd. Eén van de slachtoffers is 34 weken zwanger.

Gewapende overvallers

Op donderdagochtend 4 juni, iets voor 06.30 uur, is de EMTÉ in Wijk en Aalburg aan de beurt. Via de achteringang komen twee gewapende overvallers binnen. Ook hier binden ze drie medewerkers vast. De daders halen geldlades uit de kluis met daarin in totaal 14.358 euro. Twee medewerkers worden ook nog beroofd van persoonlijke spullen.

‘Inside informatie’

Opmerkelijk is wel dat de verdachte een jaar na de overvallen, in maart 2016, 'inside' informatie aan de politie geeft over de twee overvallen. En over nóg een, de EMTÉ in Breda. Hij vertelt hoeveel mensen erbij betrokken zijn en ook dat ze portofoons gebruiken. ,,Ik zit al langer in het wereldje. Verleen soms hand- en spandiensten. Dan hoor je wel eens wat.'' Waarom hij de politie informatie geeft die alleen daders kunnen weten? ,,Ik werd in die tijd bedreigd. Het was veiliger voor mij om achter tralies te zitten.‘’

Officier van justitie Jan Bezem wijst er op dat de verdachte kan worden gelinkt aan een auto die mogelijk werd gebruikt bij de 'verkenning'. De verdachte is bovendien al vaker bestraft voor overvallen en inbraken. Hij zit nu in een kliniek, na een veroordeling tot voorwaardelijk tbs. Ook voert de aanklager de signalementen aan. Een blanke man, klein, met een 'haakneus' en tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is overtuigd en eist zes jaar gevangenisstraf.

'Geen sterke zaak’