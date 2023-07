Elke schoonmaakbeurt ecoduct kost 10.000 euro: cameratoezicht niet mogelijk, wel andere ingreep

Streep door vergunning Tilburgse studenten­wo­ning, bewoners staan niet direct op straat

TILBURG - In een woning aan de Tilburgse Vlettevaart wonen vijf studenten, maar de gemeente Tilburg heeft daarvoor onterecht een vergunning afgegeven. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald, nadat een buurman bezwaar tegen de vergunning had aangetekend.