Expositie met fotografie van Tanya Long in Het Witte Kasteel

VIDEO Hennepkwe­ke­rij en harddrugs in woning Kaatsheu­vel, twee mannen aangehou­den

31 oktober KAATSHEUVEL - In een woning aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel zijn woensdagavond twee mannen aangehouden. In de woning werd een hennepkwekerij aangetroffen en ook werden harddrugs in beslag genomen. Dat meldt de politie. Er werden zo'n 140 planten aangetroffen.