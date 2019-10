Expositie van spullen en foto's uit de oorlog in winkeletalages centrum Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een bijzondere en eenmalige expositie over de Tweede Wereldoorlog in Kaatsheuvel is te zien in het winkelgebied. Tussen de eigen verkoopartikelen in hun etalages tonen winkeliers allerlei voorwerpen en foto's uit de oorlogsjaren.

Zo wordt een aardig beeld geschetst van het dorp in deze donkere periode tijdens de Duitse bezetting.

Op 29 oktober is het exact 75 jaar geleden dat Kaatsheuvel werd bevrijd. Een gedenkwaardig moment om bij stil te staan, vond Heemkundekring De Ketsheuvel.

Ruim 20 ondernemers

De vereniging heeft daarom samen met de gebiedscommissie Centrum Kaatsheuvel een tentoonstelling langs een aantal etalages gemaakt. Ruim twintig ondernemers in de Peperstraat, Jan de Rooijstraat, Hoofdstraat, Hoofdpoort en het Anton Pieckplein stelden belangeloos een stukje van hun vitrine beschikbaar.

Tot en met 9 november

De expositie duurt van 25 oktober tot en met 9 november en staat verder los van alle herdenkingsactiviteiten die de stichting 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand komende week organiseert.

