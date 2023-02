Extra fietspad en rotonde bij snelfietsroute: Loon op Zand en provincie investeren 9 ton in veilige Horst

Multimedi­aal project Kunu van oud-stadsdich­ter Onias Landveld te zien in museum De Pont

TILBURG - In Kunu confronteert Onias Landveld de kijker op een speelse maar indringende manier met keuzes en patronen die zijn verbonden met persoonlijke geschiedenissen. Vanaf 18 februari tot 30 april is de video-installatie te zien in projectruimte WOOL van De Pont.