Extra laadpalen in Kaatsheuvel en Loon op Zand

Elke laadpaal heeft twee aansluitingen. Het gaat dus om tien parkeervakken. De laadpalen worden verdeeld over de wijken. In Kaatsheuvel komen de laadpalen in de Jan van Eykstraat, bij Maasland en bij het Multatulihof. In Loon op Zand komen de palen in de Ursa Minor en de Castellanie.