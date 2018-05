Fairytale wil titel 'Best Upcoming Festival' dit jaar waarmaken

Verkeers­vei­lig­heid De Hoogt in Loon op Zand weer op tafel van de Raad van State

3 mei LOON OP ZAND/DEN HAAG - Transportondernemer Mart Bruurs uit Loon op Zand is voor de derde keer naar de Raad van State gestapt over de naar zijn oordeel té drukke en daardoor onveilige wegen op bedrijventerrein De Hoogt in Loon op Zand. ,,Ik geloof dat er eerst dodelijke slachtoffers moeten vallen’’, zei hij donderdag in Den Haag.