Feest bij briljanten bakkerspaar Kosters-van Kuijk in Kaatsheuvel

VIDEO Vermiste hond na reddingsac­tie Efteling-ter­rein is terecht

10:36 KAATSHEUVEL - De hond die hem vrijdagmiddag smeerde na een reddingsactie op het parkeerterrein van de Efteling, is terecht. De hond werd in de omgeving van de Molen in Kaatsheuvel teruggevonden.