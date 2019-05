Feestelijke opening speelveldje en picknicktafel in Kaatsheuvel

Kaatsheu­vel viert weer vier dagen feest op Pleinfesti­val

12:06 KAATSHEUVEL - De 36ste editie van het jaarlijkse Pleinfestival in Kaatsheuvel start donderdag op het Anton Pieckplein met een familiemiddag. Nieuw dit jaar is de Efteling Seniorenmiddag op vrijdag, die staat in het teken van 750 jaar Loon op Zand.