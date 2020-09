Feestmaand voor familie De Hart met briljanten huwelijk en 90ste verjaardag: ‘Er is maar één Jo, dat blijft’

'Ga de gij in diejen kerststal wonen?', vraagt Jo's broer sceptisch aan Jo. Het is precies wat Jo 65 jaar geleden doet; ze is 'ingetrouwd' bij het gezin De Hart in Herpt. Jarenlang staat de vervallen boerderij uit 1841, met rieten dak, bedstedes gevuld met stro, een put, petroleumlamp en afvoer met een goot naar de sloot, in de steigers. ,,Het lijkt wel de Sint-Jan", werd er gekscherend in het dorp geroepen.

Juist dat huis in Herpt, met toepasselijk uitgesneden hartjes in de raamluiken, staat centraal in hun leven. Ze hebben nooit ergens anders gewoond. En dat zijn ze ook niet van plan: ,,We hopen dat als één van ons wegvalt, de ander kan blijven zitten."

Met paard en wagen

Negentig jaar geleden, Ads moeder is dan al overleden, trekt hij met zijn vader, vijf broers en zus in het huis aan de Achterstraat van zijn oma De Hart en tante Fieke, die verderop in de straat gaan wonen. Het gezin vervoert met paard en wagen melkbussen van de boeren naar de melkfabriek.

In de naastgelegen stad Heusden groeit Jo, als dochter van een schoenmaker, op in een gezin van negen kinderen. Ze helpt haar moeder in het huishouden en verdient bij de kleermaker en als werkster bij andere huishoudens wat bij. Als stadsmeisje fietst ze vaak naar boerendorp Herpt om melk te halen. Een leuke meid, zag Ad: ,,Maar er hadden er meer een oogje op Jo." Maar Jo had Ad al gespot: ,,Ad was mij ook opgevallen. Hij was knap en keeper bij het voetballen."

Zo haalde Ad op zijn klompen een schoenmakersdochter van de stad naar het dorp.

Familiebedrijf De Hart Transport, opgericht in 1936, groeit gestaag. De melkritten, dat worden er steeds meer. De eerste vrachtwagens worden aangeschaft en chauffeurs worden aangenomen. Naast de zorg voor het gezin, huishouden en naaiwerk, legt Jo zich toe op de boekhouding. Het gezin en bedrijf vloeien verder in elkaar over wanneer Ads zus en broers het ouderlijk huis verlaten.

Hoewel er vroeger geen geld was voor de mulo, haalt Jo wel haar rijbewijs. ,,Zonde van de centen, vond mijn moeder", vertelt Jo glimlachend. ,,Maar het kwam wel van pas; bij vorst reed ik de vrachtwagen en zat Ad met zijn broers achterop om zand op de weg te strooien."

Na het overlijden van Ads vader wordt het bedrijf in samenwerking met de melkfabriek voortgezet. Met de groei van het wagenpark, groeit ook de overlast in de straat. In 1975 verhuist het bedrijf naar de huidige locatie in Heesbeen. Ad werkt tot zijn tachtigste door, waarna in 2007 zijn dochter en schoonzoon de firma overnemen. Ad en Jo besluiten samen met een camper rond te gaan reizen, tot aan Rusland toe. Een onfortuinlijke val van Ad, met een gebroken heup als gevolg, maakt daar abrupt een einde aan.

Routine

Thuis, in Herpt, genieten ze nu samen van hun oude dag. En dat is geen vanzelfsprekendheid op die leeftijd. De inpandige varkens- en paardenstal fungeren nu als bad- en slaapkamer. Er is hulp in de huishouding, de thuiszorg komt langs en de avondmaaltijd wordt verzorgd. Maar ze doen nog steeds vooral veel zelf. Ad en Jo: ,,We helpen elkaar zoveel als we kunnen. We kunnen het samen, met ups en downs, maar vooral ups. Met ieder onze eigen routine; om 8 uur eruit, Ad dekt de tafel, ik haal de krant en ik haal elke week het bed af. Het moet proper zijn, daar let ik op. En we bekvechten wel eens. Het gaat echt niet altijd van een leien dakje."

Ads ogen glinsteren: ,,Ik lig er nog steeds neffe. Ik ben haar dankbaar dat ze de stad ingeruild heeft voor het dorp. Er is maar één Jo, en dat blijft." Op haar beurt heeft Jo altijd veel bewondering voor Ads doorzettingsvermogen gehad na het wegvallen van zijn moeder.

Koekjesblik

In de kleine keukenkamer, met kopjes thee en een koekjesblik op het dikke tafelkleed, hangt aan de wand een rood-wit geruit jurkje. Bewaard en gemaakt door Jo voor één van hun vijf dochters. Een aanvulling op de privé-tentoonstelling van Jo's handwerk en Ads schilderijen, ter ere van hun huwelijksjubileum. Aan de keukentafel met uitzicht op de weilanden, valt een stilte en een traan. Van besef en dankbaarheid voor waar zij nu staan: samen, in hun huis in Herpt, waar het allemaal begon.