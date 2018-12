Fem ziet Winter Run dwars door Villa Pardoes heen trekken

Hoezo rust en ruimte: vakantie­park in Kaatsheu­vel is risicoge­bied

8 december KAATSHEUVEL - Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is al weken het decor van extra politiecontroles, preventief fouilleren en opgelegde dwangsommen in verband met illegale bewoning. Het park staat symbool voor een derde van de accommodaties in Brabant die zijn verworden tot het afvoerputje van de woningmarkt. In Gelderland gloort hoop.